Даниил Медведев: что может быть сложнее в теннисе, чем отыграться с 0:2 по сетам?

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проанализировал матч с хорватом Марином Чиличем в третьем круге Уимблдона. Россиянин победил со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

«Классные ощущения. Ведь что может быть сложнее в теннисе, чем отыграться с 0:2 по сетам? Может, только если ты проигрываешь с брейком, но это уже частности. Поэтому я очень рад, особенно, если учесть, что 2 раза до этого на Уимблдоне я проигрывал 0:2 по сетам, вёл в пятом сете с брейком и не мог удержать преимущество. Это делает тебя лучше, как теннисиста, прибавляет опыта.

Теннис в этом плане смешная штука. Да, мы профессионалы, можем по 10 часов сидеть обсуждать, как и что произошло. Но всё равно каждый матч – это новая история. И действительно, первые два сета у меня не получалось бить по мячу так, как я того хотел, а он, наоборот, играл очень круто, подавал, поэтому и выиграл эти 2 сета. Я, наверное, в каком-то смысле, доволен собой, потому что 2 проигранных сета всё-таки держал его в напряжении. Третий сет был переломным, где у него, возможно, чуть концентрация подсела. А четвёртый и пятый сет – это была как раз обратная картинка первых двух сетов, где у меня, наконец-то, начало попадать всё, и мяч летел быстро. А он стал ошибаться, и уже ему не хватало сил», — сказал Медведев в эфире Eurosport.