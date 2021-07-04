Даниил Медведев: в 21-22 года я бы не справился с нервами в таком матче с Чиличем

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, как с годами изменился уровень его психологической устойчивости на корте.

«Я стараюсь работать над собой, не всегда получается. Бывают матчи, которые, если я их пересмотрю, то буду очень недоволен своим поведением и отношением к борьбе. Естественно, когда я был младше, в 21, 22 года я бы скорее всего не справился с нервами в таком матче с Чиличем. Но если пересмотреть мои последние игры на турнирах «Большого шлема», к примеру, матч с Джоковичем на Australian Open, матч с Циципасом на «Ролан Гаррос», с Тимом на US Open – я все эти поединки проиграл в трёх сетах, их нельзя ставить в пример, но там я также старался, боролся, шёл до конца – это то, что и нужно делать, когда ты играешь на ТБШ и проигрываешь 0:2 по партиям. Опять же, каждый матч – новая история, в тех не получилось, в этом – вышло. Я доволен собой, говоря о психологической устойчивости», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.