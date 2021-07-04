Кори Гауфф: сейчас у меня хорошая подача — лучше я никогда не подавала
Поделиться
Американская теннисистка Кори Гауфф, вышедшая во вторую игровую неделю Уимблдона, рассказала о своей игре на травяном покрытии.
«Сейчас у меня хорошая подача – лучше я никогда не подавала. Я всегда так говорю на траве. Наверное, дело в том, что травяные корты просто очень скоростные. В матче с Анжелик важно иметь высокий процент попадания первым мячом. Она отлично принимает подачи и хорошо играет на траве. Она опасна на любых покрытиях, но особенно хорошо играет на траве. Анжелик – хороший человек и вне корта. Я помню, как она выиграла Уимблдон. Мне кажется, никто не ждал от неё победы, но она это сделала. Значит, у неё есть секрет, что нужно делать, чтобы побеждать на высоком уровне», — цитирует Гауфф WTA Tennis.
Новость по темеАлександр Зверев: я хочу выиграть «Шлем»
Комментарии
- 4 июля 2021
-
17:43
-
17:19
-
17:01
-
16:21
-
16:04
-
15:17
-
14:49
-
14:19
-
13:31
-
12:29
-
11:28
-
11:24
-
11:03
-
10:49
-
10:19
-
09:43
-
09:26
-
01:03
-
00:20
-
00:08
- 3 июля 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:20
-
23:05
-
22:50
-
22:32
-
21:26
-
20:49
-
20:17
-
20:17
-
19:45
-
19:29
-
18:51
-
18:51
-
18:15
Партнерский контент