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Кори Гауфф: сейчас у меня хорошая подача — лучше я никогда не подавала

Кори Гауфф: сейчас у меня хорошая подача — лучше я никогда не подавала
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Американская теннисистка Кори Гауфф, вышедшая во вторую игровую неделю Уимблдона, рассказала о своей игре на травяном покрытии.

«Сейчас у меня хорошая подача – лучше я никогда не подавала. Я всегда так говорю на траве. Наверное, дело в том, что травяные корты просто очень скоростные. В матче с Анжелик важно иметь высокий процент попадания первым мячом. Она отлично принимает подачи и хорошо играет на траве. Она опасна на любых покрытиях, но особенно хорошо играет на траве. Анжелик – хороший человек и вне корта. Я помню, как она выиграла Уимблдон. Мне кажется, никто не ждал от неё победы, но она это сделала. Значит, у неё есть секрет, что нужно делать, чтобы побеждать на высоком уровне», — цитирует Гауфф WTA Tennis.

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