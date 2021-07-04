Тарпищев назвал причину поражения Павлюченковой в третьем круге Уимблдона
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о причинах поражения Анастасии Павлюченковой в третьем круге Уимблдона. 16-я сеяная Павлюченкова в двух сетах проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой (19) со счётом 5:7, 6:3.
«Несмотря на вылет, Павлюченкова играла неплохо. Не было должной надёжности, конечно, но тактически играла нормально. Ничего страшного в её вылете нет, просто пик формы она прошла. Надо перезарядиться перед Олимпиадой, до которой остаётся совсем немного времени», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Ранее Павлюченкова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос – 2021». В решающем матча россиянка в трёх сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6.
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