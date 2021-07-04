Анна Дмитриева: теннис Медведева разрушает игру соперника

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась об игре первой ракетки России Даниила Медведева в третьем круге Уимблдона, где он обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

«Теннис Медведева таков, что он разрушает игру соперника. Для того, чтобы в таком стиле выдерживать все пять сетов, нужно быть очень уверенным в себе. Вчера Дане это удалось. К третьему сету Чилич не смог действовать так же, как в двух первых партиях, не сам по себе, а ему «помог» Медведев. В начале матча Даня не успевал к мячу. Но как только темп игры снизился и давление со стороны соперника чуть-чуть ослабло, Медведев воспрянул духом. В третьем и, особенно в четвёртом, сете Чилича, что называется, на корте уже не было. Даня же демонстрировал технически тонкую игру», — цитирует Дмитриеву сайт GoTennis.