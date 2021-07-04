Новак Джокович потренировался на одном из кортов Уимблдона маленьким футбольным мячом

Первая ракетка мира серб Новак Джокович посвятил традиционный воскресный день отдыха на Уимблдоне игре в теннисбол маленьким футбольным мячом.

Фото: wimbledon.com

Первое воскресенье турнира проходит без игр. Теннисисты восстанавливаются после первой недели и готовятся к решающим матчам.

Фото: wimbledon.com

Новак Джокович завтра сыграет с Кристьяном Гарином из Чили. В первых трёх кругах серб отдал оппонентам в совокупности лишь один сет. Его соперниками были — Джейк Дрэйпер (Великобритания), Кевин Андерсон (ЮАР) и Денис Кудла (США).

Джокович в этом сезоне уже выиграл два турнира «Большого шлема» и имеет хорошие шансы получить «Золотой шлем».

Напомним, он также является действующим победителем Уимблдона. В финальной встрече 2019 года Новак обыграл Роджера Федерера в пяти сетах.