Гарин — о Джоковиче: я очень рад, что мне придётся сыграть с ним, чувствую себя счастливым

Чилийский теннисист Кристьян Гарин в преддверии игры с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвёртом круге Уимблдона поделился ожиданиями от первого в карьере матча с членом «Большой тройки».

«В понедельник я сыграю с Джоковичем и я чувствую себя счастливым, потому что мне очень нравится решать подобные задачи. Я до сих пор не играл ни с кем из „Большой тройки“ на турнирах „Большого шлема“, поэтому я рад. Но в то же время я отношусь к этому матчу спокойно. Думаю, что именно в таких больших играх мне нравится принимать участие. Результаты не важны, я хочу выйти и выложиться полностью, как я и старался делать весь год.

Я думаю, что стал больше концентрироваться на каждом очке. Очевидно, что мне ещё многое предстоит улучшить. Но сейчас я придаю больше значения каждому гейму матча и ценю каждый момент в игре.



Это не всегда легко, потому что я сыграл несколько очень сложных и длинных матчей, и нужно быть на 100 процентов готовым в каждый момент. Но моя концентрация значительно улучшилась", — приводит слова Гарина официальный сайт ATP.