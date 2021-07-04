Роджер Федерер провёл небольшую экскурсию по кортам Уимблдона
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер во время традиционного выходного дня на Уимблдоне провёл небольшую экскурсию по местным кортам для своих подписчиков в «Твиттере».
Во время прогулки Федерер рассказал про центральный корт, продемонстрировал другие корты, которые были накрыты специальным тентом, напомнил о том, что завтра ему предстоит встретиться с итальянцем Лоренцо Сонего и сказал, что очень счастлив просто находиться в этом месте.
Публикация полностью доступна в «Твиттере» Роджера Федерера
Матч между Федерером и Сонего начнётся завтра не раньше 19:00 мск. Игра состоится на центральном корте Уимблдона.
Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в 2019-м обыграл в решающей встрече Федерера в пяти сетах.
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