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Роджер Федерер провёл небольшую экскурсию по кортам Уимблдона

Роджер Федерер провёл небольшую экскурсию по кортам Уимблдона
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер во время традиционного выходного дня на Уимблдоне провёл небольшую экскурсию по местным кортам для своих подписчиков в «Твиттере».

Во время прогулки Федерер рассказал про центральный корт, продемонстрировал другие корты, которые были накрыты специальным тентом, напомнил о том, что завтра ему предстоит встретиться с итальянцем Лоренцо Сонего и сказал, что очень счастлив просто находиться в этом месте.

Публикация полностью доступна в «Твиттере» Роджера Федерера

Матч между Федерером и Сонего начнётся завтра не раньше 19:00 мск. Игра состоится на центральном корте Уимблдона.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в 2019-м обыграл в решающей встрече Федерера в пяти сетах.

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