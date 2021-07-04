Тарпищев: нынешняя трава на Уимблдоне – это не трава, а вообще непонятно что

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу состояния травяных покрытий на Уимблдоне, а также рассказал за счёт чего россиянин Андрей Рублёв может обыграть Мартона Фучовича (Венгрия) в четвёртом круге.
«Нынешняя трава на Уимблдоне – это не трава, а вообще непонятно что. Можно вообще играть сзади и не думать о выходе к сетке. Реально очень медленная трава. И мяч отскакивает странно.
Так что не надо думать об истории личных противостояний. Судя по тому, как сейчас играет Андрей, он может активностью подавить Фучовича. Самый главный элемент сейчас – это подача. И на траве игра Рублева это по большей части именно подача. Его вторая кручёная подача отскакивает от травы очень удобно для Фучовича.
Если Андрей будет подавать 70% первым мячом, то, конечно, выиграет», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».
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