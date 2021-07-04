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Новак Джокович поделился лучшими мемами со своим участием

Новак Джокович поделился лучшими мемами со своим участием
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Сербский теннисист Новак Джокович в одной из игр Уимблдона так сильно старался победить в очередном розыгрыше, что даже сел на шпагат. Момент был запечатлён фотографами и породил целую череду интернет-мемов.

Этот тренд оценил сам Джокович, выложив в своём «Твиттере» лучшие, по его мнению, мемы со своим участием.

«Ребята, эти мемы такие хорошие. Продолжайте меня отмечать», — написал Новак в своём «Твиттере».

Пост полностью доступен в «Твиттере» Новака Джоковича

Сегодня на Уимблдоне традиционный воскресный день отдыха. Теннисисты восстанавливаются после игр первой недели и готовятся к решающим матчам.

Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. В 2019 году он в решающей встрече оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера. В 2020-м соревнования были отменены из-за коронавируса.

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