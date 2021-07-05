Новак Джокович: места, где я получаю больше поддержки, чем мой соперник, встречаются редко

Первая ракетка мира серб Новак Джокович во время Уимблдона поведал журналистам о том, что привык ощущать давление трибун, которые чаще всего болеют за его соперников, а также подробнее рассказал про «волчью энергию», о которой он вскользь упомянул после матча третьего круга.

«Места, где я получаю больше поддержки, чем мой соперник, встречаются редко.



Это то, к чему я привык. С другой стороны, я человек с эмоциями, поэтому это нормально, что иногда меня задевает и раздражает, когда кто-то провоцирует меня. Таких людей было несколько, но я не хочу вдаваться в подробности.



Моя реакция была взрывной, возможно, более взрывной, чем следовало бы, но я должен был вывести это из себя и поставить их на место.

Что касатеся «волчьей энергии», то это была, так сказать, полушутка. Но в этом есть и правда. Существует связь, и я лично чувствую её, есть эта энергия волков, гор и всего того, с чем я вырос, и обстоятельств, в которых я находился, когда был ребенком. Я ношу это с собой, и это помогает мне найти эту энергию, когда она мне нужна", — приводит слова Джоковича Tennis World USA.