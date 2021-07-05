Блогер выложил видео от первого лица, в котором он тренируется с Наоми Осакой

На YouTube-канале с названием «My Tennis HQ» автор выложил видео от первого лица, в котором он тренируется со второй ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Видео доступно на YouTube-канале My Tennis HQ

В июне Осака приняла решение пропустить Уимблдон. При этом она обнадёжила японских болельщиков тем, что выступит на домашней Олимпиаде.

Ранее Осака снялась с «Ролан Гаррос». До старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.