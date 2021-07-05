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Елена Исинбаева сыграла в теннис в академии Патрика Муратоглу

Елена Исинбаева сыграла в теннис в академии Патрика Муратоглу
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева сыграла в теннис в знаменитой академии Патрика Муратоглу, в которой занимается её шестилетняя дочь Ева.

«Быть в академии Патрика Муратоглу и не поиграть — неприемлемо. Всем позитива», — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

Ранее Елена рассказала о распорядке дня дочки в академии Муратоглу: «Начинаются тренировки у Евы в 07:30. Подъём в 06:00. Так как ещё и сыночек рядом, то время беру с запасом. На завтрак овсянка, обоим, без обсуждения. Перед тренировкой 15-минутная разминка обязательно. 3 часа теннис + 1,5 часа физическая тренировка. Каждый день физическая тренировка разная. На реакцию и скорость, на силу и ловкость, эстафеты + командная игра, упражнения на статику. И меня очень радует, что 10-15 минут после каждой тренировки делают упражнение на расслабление и растяжку».

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