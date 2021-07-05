Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Денис Кудла: все уважают Новака Джоковича, но болельщикам нужны сюрпризы

Денис Кудла: все уважают Новака Джоковича, но болельщикам нужны сюрпризы
Комментарии

Американский теннисист Денис Кудла после матча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в третьем раунде Уимблдона объяснил, почему болельщики чаще всего поддерживают соперников Новака.

«Я думаю, все очень уважают то, что делает Новак, но хотят видеть сюрпризы, поэтому болеют за андердогов.

Дело в том, что в этом мире слишком много поклонников Роджера Федерера, которые просто хотят, чтобы он сохранил рекорд по количеству завоёванных титулов «Большого шлема». Возможно, это одна из причин, почему они болеют против Джоковича.

Но, в конце концов, Джоковичу всё равно. Он настроен на победу и он очень хорош. На корте он действительно не может сделать ничего плохого», — приводит слова Кудлы Tennis World USA.

Новость по теме
Новак Джокович: места, где я получаю больше поддержки, чем мой соперник, встречаются редко
Новость по теме
Борис Беккер: Джокович — уличный боец с обаятельным характером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021