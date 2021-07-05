Денис Кудла: все уважают Новака Джоковича, но болельщикам нужны сюрпризы

Американский теннисист Денис Кудла после матча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в третьем раунде Уимблдона объяснил, почему болельщики чаще всего поддерживают соперников Новака.

«Я думаю, все очень уважают то, что делает Новак, но хотят видеть сюрпризы, поэтому болеют за андердогов.

Дело в том, что в этом мире слишком много поклонников Роджера Федерера, которые просто хотят, чтобы он сохранил рекорд по количеству завоёванных титулов «Большого шлема». Возможно, это одна из причин, почему они болеют против Джоковича.

Но, в конце концов, Джоковичу всё равно. Он настроен на победу и он очень хорош. На корте он действительно не может сделать ничего плохого», — приводит слова Кудлы Tennis World USA.