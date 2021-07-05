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Чесноков: Медведев будет играть надёжнее, эффективнее, интереснее и даже прогрессивнее

Чесноков: Медведев будет играть надёжнее, эффективнее, интереснее и даже прогрессивнее
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением об игре россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне.

«Хорошо, что Даниил провёл такой тяжёлый матч с Чиличем и у него не сдали нервы.

Думаю, в следующем матче он исправит все ошибки, которые были в этом. Медведев будет играть надёжнее, эффективнее, интереснее и даже прогрессивнее. Судя по тому, что я сейчас вижу, в следующем круге ему должно быть легче. Не сказал бы, что Хуберт Хуркач — какой-то великолепный игрок на траве», — цитируют Чеснокова «Известия».

Даниил Медведев прошёл в четвёртый круг Уимблдона и сегодня сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши. Также во вторую неделю соревнований пробились ещё двое россиян — Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

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