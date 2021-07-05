Анна Дмитриева: Павлюченкова не может найти свою игру на траве

Известный российский комментатор, 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева поделилась мнением по поводу Анастасии Павлюченковой, которая завершила своё выступление на Уимблдоне на стадии третьего круга.

«Обидно, конечно, что Анастасия Павлюченкова проиграла в двух сетах. Всех удивляет, что она проиграла, потому что до этого она сыграла в финале «Ролан Гаррос». Но дело в том, что у Насти за много лет выступлений на Уимблдоне был удачным всего один раз. Вообще она не любит играть на траве — не может найти тот вариант, при котором будет чувствовать себя комфортно. И сейчас это было заметно — соперница больше вела в счёте», — сказала Дмитриева в интервью «Известиям».

Во вторую неделю Уимблдона сумела пройти лишь одна российская теннисистка — Людмила Самсонова. Сегодня она поборется за выход в четвертьфинал с Каролиной Плишковой из Чехии.