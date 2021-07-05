Камельзон: все футбольные болельщики забудут о Евро, если Медведев встретится с Федерером

Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон прокомментировал игру российского теннисиста Даниила Медведева на Уимблдоне.
«Не могу согласиться, что Чилич просел физически по ходу матча. Он был очень хорошо готов к этому турниру.
Он не просел — это слово мне не нравится, его «просадил» Медведев. Он создал ситуацию, при которой хорват ничего не мог сделать. Третий сет был самый кульминационный.
Медведев даже при трёх матчболах потерял внимание, а Чилич показал, что он не ребёнок и с ним так нельзя. Он профессионал и серьёзный боец. Так что то хорошо, что хорошо кончается. К чести Медведева, он смог ликвидировать этот сбой и дожал оппонента.
Обратите внимание, что три последних партии шли под диктовку его первых подач. А на траве первая подача — оружие номер один.
В четвёртом круге Даниил встретится с Хуркачем. Поляк не очень знаком Медведеву, и там ещё уйдёт время на раскачку. Вопрос, насколько он будет себя хорошо чувствовать. Он сейчас на подъёме, там будет борьба, но всё же должен выиграть Медведев.
Конечно, если в четвертьфинале встретятся Федерер и Медведев, то это будет украшение всего турнира! Думаю, все болельщики-футболисты бросят свои телевизоры и пойдут смотреть этот матч. Сейчас идёт смена поколений. Медведев и Ко задрали планку очень высоко. Они уже заслужили сравнения с Джоковичем, Федерером… Надаль правильно сделал, что отказался от «Уимблдона». Его команда правильно всё просчитала. Так что Федереру точно не будет лёгкой дороги в полуфинал. Матч с Медведевым будет наиболее ярким спектаклем для нас из возможных», — приводит слова Камельзона «Газета.Ru».
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