Камельзон: на моём веку эта мужская сетка Уимблдона — лучшее, что было в теннисе!

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы российских теннисистов на Уимблдоне, а также заявил, что нынешняя сетка турнира является самой интригующей за всё время.

«Моя позиция такая, что этот турнир можно уже назвать успехом российского тенниса. Это прежде всего. Это не пришло в одночасье. Последние два года к этому мы шли. И эта компания, которая сегодня нас всех радует, показывает достаточно интересные результаты.

Думаю, в полуфиналы могут выйти Медведев и Рублёв. При всей моей любви к Хачанову есть небольшое отставание по рейтингу и в плане движения на корте. Хотелось бы, чтобы он двигался полегче. Тот же Рублёв — он же не бегает по корту, а летает. Хачанов немножко тяжеловес, а это трава, и она диктует свои условия. Тут ты борешься не только с противником, но и с покрытием. Посмотрите, как игроки скользят и падают.



Если ожидать какой-то результат, то Медведев и Рублёв предпочтительнее. Но если Хачанов пройдёт всех и выиграет «Уимблдон», я буду только счастлив. Он молодец на этом турнире.

Сегодня все эти ребята могут обыгрывать Джоковича. Но в сетке ещё много очень сильных игроков. И Саша Зверев, и Роберто Баутиста-Агут, и Денис Шаповалов, который прибавил в игре явно. На моём веку эта мужская сетка — лучшее, что было в теннисе!» — сказал Камельзон в интервью «Газете.Ru».