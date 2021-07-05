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Кори Гауфф: стараюсь равняться на Федерера, он оказывает большое влияние на меня

Кори Гауфф: стараюсь равняться на Федерера, он оказывает большое влияние на меня
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Американская теннисистка Кори Гауфф, вышедшая во вторую игровую неделю Уимблдона, рассказала о влиянии швейцарца Роджера Федерера на её менталитет.

«Отчасти я сильно нервничала в своём матче второго круга на Центральном корте, потому что знала, что после моего матча здесь будет играть Федерер.

На концертах выступают большие артисты, а перед ними — артисты, которые ещё не достигли этого уровня, но стремятся к этому. Именно так я пытаюсь думать об этом.

Роджер оказывает большое влияние на мой менталитет на корте и вне его. С ним я всегда могу поговорить, если мне нужен совет.

Он такой классный игрок, стараюсь равняться на него, но также хочу быть сама собой. У нас с Роджером совершенно разные характеры. Он старше меня. Я принадлежу к другому поколению. Не думаю, что когда-нибудь стану такой же, как он, потому что он Роджер, а я — Коко», — цитирует Гауфф Tennis Head.

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