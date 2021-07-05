Вера Звонарёва не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде Уимблдона вместе с немкой Лаурой Зигемунд, уступила в матче третьего круга дуэту из Японии Суко Аояма / Эна Шибахара со счётом 2:6, 5:7.
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
На счету пары Зигемунд / Звонарёва 0 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 неудачный брейк-пойнт. Японки 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале Аояма / Шибахара сыграют с победителем встречи Мари Боузкова (Чехия) / Люция Градецка (Чехия) — Варвара Грачёва (Россия) / Оксана Калашникова (Грузия).
Парный женский разряд Уимблдона стартовал 30 июня. Финальная встреча запланирована на 11 июля. Призовой фонд турнира в этом году составил £35 000 000.
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