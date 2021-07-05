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Вера Звонарёва не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Вера Звонарёва не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде
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Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде Уимблдона вместе с немкой Лаурой Зигемунд, уступила в матче третьего круга дуэту из Японии Суко Аояма / Эна Шибахара со счётом 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

На счету пары Зигемунд / Звонарёва 0 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 неудачный брейк-пойнт. Японки 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале Аояма / Шибахара сыграют с победителем встречи Мари Боузкова (Чехия) / Люция Градецка (Чехия) — Варвара Грачёва (Россия) / Оксана Калашникова (Грузия).

Парный женский разряд Уимблдона стартовал 30 июня. Финальная встреча запланирована на 11 июля. Призовой фонд турнира в этом году составил £35 000 000.

Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
05 июля 2021, понедельник. 13:05 МСК
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Шибахара
Япония
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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