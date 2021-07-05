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Онс Жабер впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Онс Жабер впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
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Представительница Туниса Онс Жабер обыграла Игу Свёнтек из Польши со счётом 5:7, 6:1, 6:1 и впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона.

Матч продлился 1 час 42 минуты. За всю игру Жабер выполнила 8 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 7. На счету Свёнтек 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 успешных брейк-пойнта из 15.

В четвертьфинале Жабер встретится с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Арина Соболенко (Беларусь).

Напомним, сегодня свой матч также проведёт россиянка Людмила Самсонова. За место в четвертьфинале ей предстоит сразиться с Каролиной Плишковой из Чехии.

Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая не смогла принять участие в нынешнем розыгрыше из-за травмы.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 13:05 МСК
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 1
5 		6 6
         
Онс Жабер
24
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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