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Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и вышла в четвертьфинал Уимблдона
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче четвёртого круга Уимблдона обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Эта победа позволила ей впервые в своей карьере дойти до стадии четвертьфинала.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Арина Соболенко сделала 10 эйсов, допустив при этом 2 двойные ошибки. Также на её счету 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Елена Рыбакина выполнила 10 подач навылет, совершила 7 двойных ошибок и сделала 3 брейка при 6 брейк-пойнтах.

В четвертьфинале Арине Соболенко предстоит встреча с Онс Жабер (Тунис), которая сегодня оказалась сильнее Иги Свёнтек из Польши.

Сегодня за выход в четвертьфинал также поборется россиянка Людмила Самсонова. Её соперницей будет Каролина Плишкова (Чехия).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 13:05 МСК
Елена Рыбакина
20
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		4 6
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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