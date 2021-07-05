Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче четвёртого круга Уимблдона обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Эта победа позволила ей впервые в своей карьере дойти до стадии четвертьфинала.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Арина Соболенко сделала 10 эйсов, допустив при этом 2 двойные ошибки. Также на её счету 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Елена Рыбакина выполнила 10 подач навылет, совершила 7 двойных ошибок и сделала 3 брейка при 6 брейк-пойнтах.

В четвертьфинале Арине Соболенко предстоит встреча с Онс Жабер (Тунис), которая сегодня оказалась сильнее Иги Свёнтек из Польши.

Сегодня за выход в четвертьфинал также поборется россиянка Людмила Самсонова. Её соперницей будет Каролина Плишкова (Чехия).