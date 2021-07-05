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Хачанов в пяти сетах одолел Корду и впервые пробился в четвертьфинал Уимблдона

Хачанов в пяти сетах одолел Корду и впервые пробился в четвертьфинал Уимблдона
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл молодого американца Себастьяна Корду в четвёртом круге Уимблдона со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Эта победа позволила ему впервые в карьере пробиться в четвертьфинал Уимблдона.

Матч длился 3 часа 51 минуту. На счету Хачанова 19 эйсов, 5 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 15. Корда выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 17.

Самым интригующим получился решающий пятый сет. За первые четыре партии зрители в совокупности увидели шесть брейков, а в последнем сете теннисисты обменялись аж тринадцатью. Карен Хачанов при счёте 5:4 на своей подаче упустил матчбол. Следующую возможность завершить матч победой россиянин получил в 58 гейме матча и на этот раз сумел ей воспользоваться.

За место в полуфинале Карен Хачанов сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 13:10 МСК
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 5 10
6 		4 3 7 8
             
Себастьян Корда
50
США
Себастьян Корда
С. Корда
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