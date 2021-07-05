Людмила Самсонова не сумела пробиться в четвертьфинал Уимблдона
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Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в четвёртом круге Каролине Плишковой из Чехии со счётом 2:6, 3:6.
Матч продлился 1 час 16 минут. Россиянка за всю игру не сделала ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету Плишковой 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка при 6 брейк-пойнтах.
В четвертьфинале Плишкова встретится с победителем пары Мэдисон Кис (Великобритания) — Виктория Голубич (Швейцария).
Людмила Самсонова получила возможность участвовать на Уимблдоне благодаря уайлд-кард и стала единственной россиянкой, которой удалось пройти во вторую неделю соревнований.
Этим поражением Самсонова прервала 10-матчевую победную серию.
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