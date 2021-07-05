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Эшли Барти обыграла Барбору Крейчикову и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Эшли Барти обыграла Барбору Крейчикову и вышла в четвертьфинал Уимблдона
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Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла Барбору Крейчикову из Чехии в четвёртом круге Уимблдона со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. На счету Барти 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Крейчикова сделала 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Барти сыграет с победителем матча Эмма Радукану (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия).

Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая не смогла принять участие в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В финальной игре 2019 года она обыграла Серену Уильямс (США). В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 15:05 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Барбора Крейчикова
17
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Комментарии
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