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Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона, проиграв Фучовичу

Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона, проиграв Фучовичу
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Венгерский теннисист Мартон Фучович впервые вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче 1/8 финала Фучович нанёс поражение пятой ракетке турнира россиянину Андрею Рублёву со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.

Фучович девять раз подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. Рублёв подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и взял три подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Мартон Фучович на Уимблдоне.

За выход в полуфинал Уимблдона Фучович сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Отметим, что Фучович не обыгрывал Рублёва в официальных матчах с 2017 года. В сезоне-2021 до Уимблдона соперники трижды встречались на харде, и все эти матчи остались за Рублёвым.

Фучович впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. Ранее он не проходил дальше второго круга.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 15:10 МСК
Мартон Фучович
48
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 6 6
3 		6 6 0 3
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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