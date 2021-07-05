В этом году на Уимблдоне в последний раз пройдёт «Безумный понедельник»

Уимблдон трепетно чтит столетние традиции. Однако в следующем году произойдёт изменение. Будет отменён выходной день посреди турнира – Middle Sunday. Это означает, что в розыгрыше 2021 года в последний раз проводится «Безумный понедельник» — Manic Monday. Это день, когда одновременно проходят все матчи четвёртого круга одиночного разряда – как у мужчин, так и у женщин.
В этот «Безумный понедельник» четверо россиян участвовали в поединках – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. Людмила первой в этот день закончила свой матч среди наших теннисистов. Самсонова уступила экс первой ракетке мира чешке Каролине Плишковой в двух сетах – 2:6, 3:6. В матче 1/8 финала венгерский теннисист Мартон Фучович нанёс поражение пятой ракетке турнира россиянину Андрею Рублёву со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3. Карен Хачанов обыграл американца Себастьяна Корду в день его рождения со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Эта победа позволила Карену впервые в карьере пробиться в четвертьфинал Уимблдона.
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