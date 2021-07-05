Шаповалов одолел Баутиста-Агута и сыграет с Хачановым в четвертьфинале Уимблдона
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Теннисист из Канады Денис Шаповалов впервые вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга десятый сеяный Шаповалов нанёс поражение восьмой ракетке соревнований испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:1, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
Шаповалов 15 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут подал один эйс, дважды ошибся на подаче и взял две подачи соперника.
За выход в полуфинал Уимблдона Шаповалов сыграет с 25-й ракеткой турнира россиянином Кареном Хачановым, который также ранее не добирался до четвертьфинала.
Действующим победителем Уимблдона является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
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