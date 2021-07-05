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Шаповалов одолел Баутиста-Агута и сыграет с Хачановым в четвертьфинале Уимблдона

Шаповалов одолел Баутиста-Агута и сыграет с Хачановым в четвертьфинале Уимблдона
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Теннисист из Канады Денис Шаповалов впервые вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга десятый сеяный Шаповалов нанёс поражение восьмой ракетке соревнований испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:1, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Шаповалов 15 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут подал один эйс, дважды ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в полуфинал Уимблдона Шаповалов сыграет с 25-й ракеткой турнира россиянином Кареном Хачановым, который также ранее не добирался до четвертьфинала.

Действующим победителем Уимблдона является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 15:10 МСК
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7    
1 		3 5    
             
Роберто Баутиста-Агут
10
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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