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Виктория Голубич вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Каролиной Плишковой

Виктория Голубич вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Каролиной Плишковой
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Швейцарская теннисистка Виктория Голубич вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче 4-го круга она обыграла представительницу США Мэдисон Кис.

Для победы Голубич потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Виктории. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Голубич выполнила два эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Кис восемь раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и успешно использовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Голубич сразится с Каролиной Плишковой из Чехии, обыгравшей Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:3.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 17:15 МСК
Мэдисон Кис
27
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Виктория Голубич
66
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
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