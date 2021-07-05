Виктория Голубич вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Каролиной Плишковой

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче 4-го круга она обыграла представительницу США Мэдисон Кис.



Для победы Голубич потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Виктории. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.



Голубич выполнила два эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Кис восемь раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и успешно использовала 3 из 5 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Голубич сразится с Каролиной Плишковой из Чехии, обыгравшей Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:3.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.