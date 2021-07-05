Виктория Голубич вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Каролиной Плишковой

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче 4-го круга она обыграла представительницу США Мэдисон Кис.
Для победы Голубич потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Виктории. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.
Голубич выполнила два эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Кис восемь раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и успешно использовала 3 из 5 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Голубич сразится с Каролиной Плишковой из Чехии, обыгравшей Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:3.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
- 5 июля 2021
-
19:34
-
19:14
-
18:56
-
18:30
-
18:11
-
18:10
-
17:53
-
17:41
-
17:22
-
17:01
-
16:55
-
16:23
-
16:07
-
15:36
-
15:08
-
14:59
-
14:52
-
14:32
-
13:16
-
12:33
-
11:58
-
11:34
-
11:06
-
10:09
-
09:58
-
09:35
-
09:20
-
08:19
-
00:46
-
00:09
- 4 июля 2021
-
23:22
-
23:04
-
22:31
-
21:51
-
21:32