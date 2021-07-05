Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — о первом в карьере выходе в 1/4 финала Уимблдона: это не предел моих мечтаний

Соболенко — о первом в карьере выходе в 1/4 финала Уимблдона: это не предел моих мечтаний
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга турнира она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 4:6, 6:3. В четвертьфинале Соболенко предстоит встреча с Онс Жабер из Туниса, которая оказалась сильнее польки Иги Свёнтек.

«Маленькая цель достигнута, поэтому, конечно же, я рада, но стараюсь держать себя сфокусированной, потому что завтра следующая игра, и это всё ещё не предел моих мечтаний. Самым сложным сегодня было быть постоянно сфокусированной, принимать здорово, потому что Елена подаёт хорошо и малейшая ошибка – всё могло быстро развернуться, как и произошло во втором сете. И вообще очень рада, что в третьем сете я собралась, взяла игру в свои руки, смогла её поддавить и выиграть матч», — приводит слова Соболенко Еurosport.

Новость по теме
Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и вышла в четвертьфинал Уимблдона
«Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!» Забавные истории из детства Арины Соболенко «Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!» Забавные истории из детства Арины Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021