Матч Медведев — Хуркач на Уимблдоне прерван из-за дождя

Матч 1/8 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем, как и остальные игры дня, прерван из-за дождя.

Матч Медведев – Хуркач остановлен при счёте 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:4. Игра проходит на втором корте, который не оборудован крышей, позволяющей играть в дождливую погоду. На центральном и первом кортах крыша есть.

На центральном корте Роджер Федерер и Лоренцо Сонего ещё не доиграли даже первый сет, на первом — начался пятый сет в матче между Александром Зверевым и Феликсом Оже-Альяссимом. Но затем там запланирован матч 1/8 финала в женском одиночном разряде между австралийкой Айлой Томлянович и британкой Эммой Радукану.



Таким образом, матч Медведев — Хуркач — единственный матч 4-го круга, который теоретически может быть не доигран из-за дождя сегодня. Все остальные либо уже сыграли, либо играют на одном из двух главных кортов. Также существует вероятность, что концовку матча могут передвинуть на центральный или первый корт.