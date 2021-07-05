Карен Хачанов сыграл 4-ый пятисетовый матч на Уимблдоне в карьере

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл молодого американца Себастьяна Корду в его день рождения в четвёртом круге Уимблдона со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Эта победа позволила ему впервые в карьере пробиться в четвертьфинал Уимблдона.

Россиянин стал первым из наших теннисистов, попавшим в восьмёрку лучших на самом известном турнире «Большого шлема». Для победы Карену потребовалось пять сетов. В карьере Хачанова это был уже 12-й по счёту матч из пяти сетов, причём уже четвёртый на Уимблдоне. В активе Карена шесть побед и столько же поражений.

Победный матчи: Уимблдон – 2021 против Себастьяна Корды – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8; Уимблдон – 2017 против Андрея Кузнецова – 7:6, 2:6, 6:3, 1:6, 6:2; Уимблдон – 2018 против Маркоса Багдатиса – 6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 7:5; Уимблдон – 2018 против Фрэнсиса Тиафо – 4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1; АО-2020 против Микаэля Имера – 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6; USO-2020 против Янника Синнера – 3:6, 6:7, 6:2, 6:0, 7:6

Поражения: РГ – 2018 против Александра Зверева – 6:4, 6:7, 6:2, 3:6, 3:6; КД — 2017 против Виктора Троицки – 4:6, 7:6, 3:6, 6:1, 6:7; USO-2019 против Вашека Поспишила – 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6; АО-2020 против Ника Кирьоса – 2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7; USO-2020 против Алекса де Минора — 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6; РГ – 2021 против Кея Нисикори – 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6.