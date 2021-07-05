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Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Зверева

Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Зверева
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга Оже-Альяссим нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:4, 7:6 (8:6), 3:6, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 1 минуту и была прервана на закрытие крыши во время начавшегося дождя в начале пятого сета.

Оже-Альяссим 17 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Зверев подал девять эйсов, 20 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов.

20-летний Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. Дебютируя в основной сетке в 2019 году, он дошёл до третьего круга.

За выход в полуфинал Уимблдона Оже-Альяссим сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 17:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 8 3 3 6
4 		6 6 6 6 4
             
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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