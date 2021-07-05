Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Зверева

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга Оже-Альяссим нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:4, 7:6 (8:6), 3:6, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 1 минуту и была прервана на закрытие крыши во время начавшегося дождя в начале пятого сета.

Оже-Альяссим 17 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Зверев подал девять эйсов, 20 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов.

20-летний Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. Дебютируя в основной сетке в 2019 году, он дошёл до третьего круга.

За выход в полуфинал Уимблдона Оже-Альяссим сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.