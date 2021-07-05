Матч Медведев – Хуркач на Уимблдоне будет доигран 6 июля на центральном корте
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Матч 1/8 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем будет доигран завтра, 6 июля, на центральном корте и начнётся в 15:30 мск, сообщают организаторы турнира. Медведев впервые в карьере сыграет на главном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Матч Медведев – Хуркач был остановлен при счёте 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:4 из-за дождя. Игра проходила на втором корте, который не оборудован крышей, позволяющей играть в дождливую погоду.
матч Медведев — Хуркач стал единственным матчем 4-го круга в мужском одиночном разряде, который не был доигран в понедельник.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Хуркач на Уимблдоне.
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