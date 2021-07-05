Соболенко — о четвертьфинале Уимблдона: постараюсь быть от начала до конца агрессивной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в преддверии четвертьфинального матча на Уимблдоне с Онс Жабер из Туниса вспомнила их встречу на «Ролан Гаррос». Тогда белоруска уступила сопернице.

«В том матче я очень сильно нервничала, очень хотелось выиграть, я очень много осторожничала, не играла в свою игру, поэтому первый сет проиграла. Потом расслабилась, начала играть агрессивно, активно. В третьем сете опять начала задумываться о результате, поэтому в этот раз я буду стараться фокусироваться на своей игре, отталкиваться от себя, быть от начала до конца агрессивной и стараться держать игру в своих руках», — приводит слова Соболенко Еurosport.



В матче четвёртого круга турнира Арина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 4:6, 6:3. А Онс Жабер из Туниса оказалась сильнее польки Иги Свёнтек 5:7, 6:1, 6:1.