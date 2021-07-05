Роджер Федерер в 18-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга шестой сеяный Федерер нанёс поражение 23-й ракетке турнира итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Федерер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. Сонего подал четыре эйса, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в полуфинал Уимблдона Федерер сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 14-м сеяным поляком Хубертом Хуркачем, который был прерван из-за дождя и будет доигран завтра, 6 июля.

Восьмикратный победитель Уимблдона Федерер в 18-й раз вышел в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема».