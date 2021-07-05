Хачанов — о выходе в 1/4 финала Уимблдона: до этого турнира мешали эмоции, нервозность

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга он обыграл американца Себастьяна Корду в его день рождения со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8
«Это был один из валидольных матчей, наверное. В конце концов, можно размышлять, рассуждать, говорить что угодно, но самое главное – это победа. Смог выстоять в конце. Да, у нас было 13 брейков. Может быть, это рекорд именно на траве. Для меня это очень важная победа, в этом сезоне особенно было много похожих, близких матчей, которые не смог выиграть. Сегодня, когда смог в итоге дожать, для меня это очень важно.
Я бы сказал, что до этого турнира не совсем хорошо всё складывалось. Были похожие матчи, очень близкие где-то. Мешали всё время эмоции – я говорю не только про негативные или злость, а про нервозность. Не хватало таких побед, чтобы тебя это подпитывало и давало уверенности в дальнейшем. Уже перед этим турниром я очень много работал над собой. Сказал, что всё, здесь и сейчас надо как-то стараться работать над этим. С первого матча у меня это начало получаться. Я начал думать не о том, что будет – надо находиться здесь и сейчас и думать, как можно выиграть. По факту: что-то не получается – окей, надо найти другой ход, поменять игру, но в итоге думать о том, что нужно сделать, а не о результате", — приводит слова Хачанова Еurosport.
- 5 июля 2021
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