Айла Томлянович стала последней четвертьфиналисткой Уимблдона

Австралийская теннисистка Айла Томлянович вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче 4-го круга она обыграла представительницу Великобритании Эмму Радукану, которая отказалась от борьбы.



Для победы Томлянович потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:0 в пользу австралийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.



Томлянович выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Её соперница Радукану два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и не использовала ни одного из своих пяти брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Томлянович сразится с соотечественницей Эшли Барти.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.