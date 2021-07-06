Матс Виландер: создать проблемы Новаку Джоковичу может только Даниил Медведев

Шведский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер поделился мнением о вероятности того, что серб Новак Джокович сможет в шестой раз выиграть Уимблдон.
«В этом году я не вижу, кто в половине сетки Новака мог бы даже немного потрепать его знаменитую уверенность в себе. В другой половине? У меня сложилось впечатление, что каждый может выйти в финал. Мне кажется, создать проблемы Джоковичу за счёт стабильности и своих уникальных ударов может только Даниил Медведев. Но это ещё предстоит доказать», — приводит слова Виландера Tennis Head.
Матч 1/8 финала Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем был остановлен при счёте 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:4 из-за дождя. Он будет доигран 6 июля на центральном корте и начнётся в 15:30 мск.
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