Роджер Федерер: при закрытой крыше игра становится гораздо медленнее

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над итальянцем Лоренцо Сонего в четвёртом круге Уимблдона рассказал, чем отличается игра под закрытой крышей.
В конце первого сета в Лондоне начался дождь, из-за которого на Центральном корте пришлось закрывать крышу, чтобы продолжить матч.
«Было немного нервно, когда в конце первого сета крыша снова закрылась. Я увидел, что стало более скользко. Влажность повысилась, в то время как на открытом воздухе я практически не вспотел. Было ветрено и свежо.
Игра шла быстрее. Когда играешь в помещении, всё происходит гораздо медленнее. Я думаю, что это было одной из причин, по которой мне пришлось нелегко и с Маннарино. Кроме того, он получил преимущество на задней линии. Просто поразительно, какая разница между ситуацией в помещении и на улице.
Можно подумать, что в помещении легче выполнять эйсы, но я думаю, что на самом деле это не так. Мне кажется, нужно вкладывать дополнительную силу в свои удары, чтобы что-то получилось. Это была одна из причин, по которой мне было трудно в начале — ведь можно стать очень неуверенным, когда у тебя не получается выиграть свою подачу», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
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