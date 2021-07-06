Макинрой предположил, что Радукану снялась с Уимблдона из-за бессилия

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал досрочное завершение матча Эммы Радукану (Великобритания) в четвёртом круга Уимблдона. Во втором сете игры с Айлой Томлянович (Австралия) после медицинского перерыва она приняла решение не продолжать встречу.

«Мне жаль Эмму. Это похоже на то, о чём мы говорили последние шесть недель про Наоми Осаку.

Сколько всего могут выдержать игроки? Люди говорят: «Ты была так плох на корте, ты вёл себя плохо».

Теннисисты, которые могут сохранять самообладание в таких ситуациях, просто потрясающие. Мы должны ценить игроков, которые умеют делать это так хорошо, и, надеюсь, она извлечет уроки из своего опыта", — приводит слова Макинроя Tennis Head.