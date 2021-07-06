Федерер: просыпаюсь после игр и чувствую себя хорошо. Посмотрим, на сколько меня хватит

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после выхода в четвертьфинал Уимблдона дал комментарий по поводу своего физического состояния.
«Приятно видеть, что работа, которую я проделал, окупилась, и что я могу играть на высоком уровне в пятисетовых матчах. Когда ты молод, то не задаешься вопросами. Но в моём возрасте всё уже не так однозначно.
Я должен был снова доказать себе, что действительно могу выдержать длинную дистанцию на турнире «Большого шлема». Я даже готов был пойти на поражение ради информации. Просто ради того, чтобы понимать своё состояние и привести тело в форму к тому моменту, когда наступит Уимблдон. Я хотел просыпаться и чувствовать себя хорошо, выходить на корт и играть пять сетов.
И сейчас я именно так себя и чувствую. Это очень приятно. Посмотрим, сколько сил у меня ещё осталось", — цитирует Федерера Tennis World USA.
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