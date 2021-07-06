Джокович — о победе над Гарином: я играл очень уверенно с первого до последнего очка

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу в матче с Кристьяном Гарином из Чили в четвёртом круге Уимблдона.
Эта победа вывела Джоковича на третье место в списке всех времён по количеству выходов в четвертьфинал Уимблдона.
«Сегодня я играл очень уверенно с первого до последнего очка.
Психологически я был на высоте. Гораздо лучше подавал, хорошо использовал корт. Кристьян впервые играл на Центральном корте. Было видно, что он нервничает, делает много невынужденных ошибок в начале матча, что дало мне возможность комфортно выиграть первый сет.
Теперь я на третьем месте по количеству выходов в четвертьфинал Уимблдона. Всегда приятно слышать эту статистику.
Это большая честь — бить рекорды в спорте, который я действительно люблю. Я предан этому виду спорта так же, как, думаю, и любой другой в этом туре. Я просто стараюсь делать всё, что в моих силах. Конечно, рекорды — это мотивирующий фактор.
Я знаю, что на кону много рекордов, не обо всех мне известно, но они вдохновляют меня играть в свой лучший теннис", — приводит слова Джоковича
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