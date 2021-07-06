Фучович — после победы в матче с Рублёвым: теперь я стану знаменитым в Венгрии

Венгерский теннисист Мартон Фучович после тяжёлой победы над россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге Уимблдонского турнира заявил, что эта победа поможет стать ему знаменитым у себя на родине.

Перед этим матчем теннисисты уже трижды в этом году встречались друг с другом, и во всех играх безоговорочную победу одерживал Андрей Рублёв. Ещё один матч на турнире в Дохе не состоялся из-за отказа Фучовича до начала игры.

«Я не думал о наших предыдущих матчах. Эта встреча была совсем другой. Мы играли на траве. Мне очень нравится это покрытие. Я думаю, моя игра очень хорошо подходит к нему.

Я использовал свои шансы, не сдавался в сложные моменты. Это и стало ключом к победе.



Думаю, теперь я стану знаменитым в Венгрии. Это большое дело. Но в данный момент я стараюсь не думать о том, что произойдёт на родине, буду ли я в новостях, будут ли обо мне говорить люди.



Я учусь тому, чтобы не витать в облаках после успеха, а сосредотачиваться на каждом следующем матче. В первую очередь нужно концентрироваться на своей работе, а не на чём-то другом. Думаю, я стал более профессионально подходить к этим вещам», — приводит слова Фучовича официальный сайт Уимблдона.