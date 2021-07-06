Маттео Берретини: сейчас спорт в Италии переживает великие моменты

Итальянский теннисист Маттео Берретини после выхода в четвертьфинал Уимблдона дал интервью журналистам, в котором рассказал о своей форме и поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады.
«Я думаю, что в целом мы добиваемся отличных результатов по всем видам спорта. Я опубликовал у себя на странице сообщение нашего президента Олимпийского комитета. Он сказал, что у нас рекордное число участников Олимпийских игр. Это то, что заставляет меня гордиться, потому что я — один из них. Это действительно великий момент для спорта в Италии. Я активно слежу за баскетболом и футболом.
Сейчас чувствую, что играю в лучший теннис в карьере. В 2019 году я играл хорошо, но всё было как-то по-новому. Мне пришлось немного адаптироваться. Сейчас у меня больше уверенности, больше опыта. Я знаю, что могу добиваться своих лучших результатов, как это было в Париже, где я дошёл до четвертьфинала.
Турнир здесь ещё не закончен. Я очень хочу добиться большего», — цитирует Берретини официальный сайт Уимблдона.
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