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Фучович — о Джоковиче: мы играем в одинаковый теннис, оба любим длинные розыгрыши

Фучович — о Джоковиче: мы играем в одинаковый теннис, оба любим длинные розыгрыши
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Венгерский теннисист Мартон Фучович поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка на Уимблдоне с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Джокович, Федерер и Надаль — величайшие. Для меня между ними нет разницы. Когда я играю против этих парней, конечно, мне очень приятно. Они пробуждают во мне лучшие качества, я становлюсь лучшей версией себя.

Может быть, игра Джоковича не такая зрелищная, как у Федерера или Надаля, но мне нравится играть против него. Я уже встречался с ним дважды, это были хорошие матчи, хотя он и обыграл меня.

Я думаю, что мы играем в одинаковый теннис. Мы любим ралли. Нам нравится играть длинные розыгрыши и стараться играть агрессивно с задней линии», — приводит слова Фучовича официальный сайт ATP.

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