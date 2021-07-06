Фучович — о Джоковиче: мы играем в одинаковый теннис, оба любим длинные розыгрыши
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Венгерский теннисист Мартон Фучович поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка на Уимблдоне с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
«Джокович, Федерер и Надаль — величайшие. Для меня между ними нет разницы. Когда я играю против этих парней, конечно, мне очень приятно. Они пробуждают во мне лучшие качества, я становлюсь лучшей версией себя.
Может быть, игра Джоковича не такая зрелищная, как у Федерера или Надаля, но мне нравится играть против него. Я уже встречался с ним дважды, это были хорошие матчи, хотя он и обыграл меня.
Я думаю, что мы играем в одинаковый теннис. Мы любим ралли. Нам нравится играть длинные розыгрыши и стараться играть агрессивно с задней линии», — приводит слова Фучовича официальный сайт ATP.
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