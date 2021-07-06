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Каролина Плишкова стала первой полуфиналисткой Уимблдона

Каролина Плишкова стала первой полуфиналисткой Уимблдона
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла в четвертьфинале Уимблдона Викторию Голубич из Швейцарии и стала первой, кому удалось выйти в полуфинал. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Каролина Плишкова выполнила 8 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Голубич не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3 попыток.

В полуфинале представительница Чехии встретится с победителем пары Онс Жабер (Тунис) — Арина Соболенко (Беларусь).

Женский одиночный разряд Уимблдона стартовал 28 июня. Финальная встреча запланирована на 10 июля. Действующей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
06 июля 2021, вторник. 15:05 МСК
Каролина Плишкова
13
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Виктория Голубич
66
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
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