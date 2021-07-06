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Даниил Медведев упустил шанс стать первой ракеткой мира

Даниил Медведев упустил шанс стать первой ракеткой мира
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Россиянин Даниил Медведев после поражения в четвёртом круге Уимблдона поляку Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6 потерял все шансы стать после турнира первой ракеткой мира.

Для того, чтобы оказаться на вершине рейтинга, россиянину нужно было дойти до финала, и если бы там оказался Джокович, то победить его в очном матче.

Напомним, такой же шанс был у Медведева на «Ролан Гаррос» — 2021, и он им тоже не воспользовался.

Из всех представителей российского тенниса борьбу в мужском одиночном разряде продолжает лишь Карен Хачанов, который завтра в борьбе за полуфинал сойдется с Денисом Шаповаловым из Канады.

В женском одиночном разряде представителей России не осталось. Лучший результат продемонстрировала Людмила Самсонова, которая дошла до четвёртого круга.

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