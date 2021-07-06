Собкин: перенос матча пошёл на пользу Хуркачу. Сегодня Медведев был не готов выиграть

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин прокомментировал вылет Даниила Медведева в четвёртом круге Уимблдона. В матче с Хубертом Хуркачом из Польши россиянин уступил со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.
«Переносы матчей происходят довольно часто. Каждый раз у этого могут быть разные последствия. В этот раз это пошло на пользу Хуркачу.
К сожалению, часто бывает, что сегодня — одно, а завтра — другое. Сегодня Медведев даже внешне с первого мяча выглядел не таким, как вчера. Зачастую в такой ситуации тот, кто ведёт в матче, находится в более нервном состоянии, чем оппонент. Ему есть что терять. Видимо, Даня сегодня не был готов выиграть. Причин может быть множество», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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