Андрей Чесноков отреагировал на сенсационный вылет Медведева с Уимблдона

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков отреагировал на вылет Даниила Медведева с Уимблдона. Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл россиянина со счётом 2:6, 7:6 (6:2), 3:6, 6:3, 6:3.
«Сегодня Хуркач играл лучше Медведева. У поляка практически не было ошибок, которые он делала вчера. За этот перерыв он настроился как никогда — получалось всё. Перенос матча сыграл ему на руку. Вчера у Медведева было больше шансов выиграть. Но это было вчера. Сегодня Даниил при счёте 0:30 подал двойную, когда при таком счёте он должен был подать просто блестяще. Он просто-напросто потерял всё.
Матч должен был закончиться вчера. Первый и третий сет полностью принадлежали Медведеву. А на следующий день сказывается и вчерашняя нагрузка, и ты не так хорошо поспал, понервничал. И когда ты выходишь на матч, уже всё по-другому», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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